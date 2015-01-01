İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan belediye projelerine destek

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2015’in ilk çeyreğinde “Mali Destek Programları” kapsamında duyurduğu “Bağımlılıkla Mücadele” ve “Kadın İstihdamının Arttırılması” mali destek programlarına birer proje ile başvuran Maltepe Belediyesi’nin iki projesini kabul etti.

Ajans, projelerde kullanılmak üzere toplamda 1 milyon 917 bin TL karşılıksız mali destek sağlama kararı aldı. “Maltepe Girişimcilik Mutfağı” projesiyle, dezavantajlı kadınların mesleki bilgi ve becerilerini arttırması, iş gücüne ve istihdama katılmaları, nihayetinde ekonomik ve sosyal özgürlüklerini kazanmaları hedefleniyor. Maltepe Kaymakamlığı ve Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, Küçükyalı’da belediyeye ait bir alanda, 2 sınıf, 1 büyük mutfak, 1 restoran ve idari birimlerden oluşan bir merkez kurulacak. Kurulan alanda, 150 kadına aşçı çıraklığı, servis elemanlığı, pastacı çıraklığı eğitimleri verilecek ve 8 ay boyunca sürecek eğitimlerle kadınların ilgili mesleklerde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak. Belediyenin “Bağımlılıkla mücadele mali destek programı” kapsamında ise “Maltepe Bağımsız Mutluluk Merkezi” kurulması amaçlanıyor. Maltepe Kaymakamlığı ve Maltepe Üniversitesi Bağımlılık Tedavi Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilecek projede, ilçede madde bağımlığı açısından risk altındaki gruplar ve dezavantajlı gençlerin eğitim alması sağlanacak.