İTO’nun 15-18. Dönem Meclis Üyeleri yeniden birarada

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 15, 16, 17, 18’inci Dönem Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, İTO’da düzenlenen özel bir programda yeniden biraraya geldi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar’ın ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katıldığı programda önceki dönemlerden çok sayıda meclis üyesi, İTO çatısı altında geçirdikleri yılları yad etti. Program sırasında yapılan konuşmalarda İstanbul Ticaret Odası’nın İstanbul için önemli işler yaptığını hatırlatan duayenler, İTO tecrübesiyle gerçekleştirilecek yeni projelerin ticaret ve ülke ekonomisi için katmadeğer sağlayacağını vurguladı.

Toplantıya katılan TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İTO Meclis eski Başkan Vekili Osman Deveci, TOSYÖV tarafından, İstanbul’da 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen XII. KOBİ Zirvesi’ne İTO’nun maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür etti. Osman Deveci, TOSYÖV adına, XII. KOBİ Zirvesi’ne destekleri nedeniyle İTO Başkanı İbrahim Çağlar’a bir teşekkür plaketi sundu.