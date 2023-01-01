İTO’nun yeni Başkanı Öztürk Oran

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yeni Başkanı’nı seçmek üzere toplandı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri arasında oylama yapıldı. Buna göre İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran oldu. Yeni Başkan Oran, TOBB yönetmeliği uyarınca Oda seçimlerinin gerçekleştirileceği tarihe kadar İTO’nun 23’üncü başkanı olarak görev yapacak. Oran, yaptığı açıklamada yönetimin devam eden projelerini tamamlayacaklarını ve merhum Başkan İbrahim Çağlar’dan aldıkları bayrağı daha ileri taşıyacaklarını söyledi.