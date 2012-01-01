İTÜ Çekirdek, yeni girişimcileri bekliyor

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde 2012’de faaliyete geçen ve bugüne kadar girişimcilere 7 milyon TL’yi aşan destek sağlayan Türkiye’nin en önemli girişimcilik destek projelerinden İTÜ Çekirdek’te, 2016 yılı başvuruları başladı.

Girişimcilere 4 yılda 7 milyon TL’yi aşkın destek sağlayan İTÜ Çekirdek’te, teknoloji tabanlı bir ticari ürün ve hizmete dönüşebilir fikri ya da projesi olan “her yaştan” girişimci katılabilir.

Fikirlerini işe dönüştürmek ve şirketlerini kurabilmek için bu yarışa katılmak isteyen girişimciler, “Genel Kategori”, “Bulut Bilişim Kategorisi” ve “Otomotiv Teknolojileri Kategorisi” olmak üzere üç farklı alanda, İTÜ Çekirdek’e 15 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek. İTÜ Çekirdek’in bir parçası olma hedefindeki girişimciler http://www.itucekirdek.com/ adresinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.