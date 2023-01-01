İTÜ ve Yıldız Holding işbirliği yaptı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile Yıldız Holding arasında, akademik ve endüstriyel kalkınmada öncü rol üstlenecek kapsamlı bir protokol imzalandı.

Protokol sayesinde, lisansüstü eğitim çalışmaları, Ar-Ge projeleri ve üniversite-sanayi işbirliğinde yeni ufuklar açacak ortak akademik çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Protokolü İTÜ adına Rektör Prof.Dr. Mehmet Karaca, Yıldız Holding adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker imzaladı. Törende konuşan İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “Amacımız tam bir araştırma ve inovasyon üniversitesi olarak İTÜ’yü geleceğe taşımak” dedi. Özellikle son 2 yıldır yeni atılan adımlarla girişimcilik ve inovasyonu destekleyen programlar geliştirdiklerine işaret eden Karaca, öğretim üyesi projelerine verilen destek miktarı ve proje sayısının artırıldığının da altını çizdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, İTÜ’nün gıda alanında yaptığı araştırmalarla dünyada da saygın bir yere sahip olduğuna işaret etti: “Uzun yıllardır pek çok projede İTÜ’den destek aldık, birlikte araştırmalar yaptık. Bu çalışmayı şimdi bir protokolle kalıcı hale getiriyoruz. Protokolün ilk adımı olarak, uluslararası bilim, teknoloji ve sanayi paydaşlarının biraraya geldiği çok boyutlu bir çalışma üzerine yoğunlaştık.”