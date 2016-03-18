Japonya’dan dezavantajlı gruplara hibe destek

Japonya, 1989’dan bu yana gelişmekte olan ülkelerde hibe şeklinde kalkınma destekleri sağlıyor.

Program kapsamında 140 ülkede yaklaşık 20.000 yerel proje gerçekleştirildi. Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı için Türkiye’de proje başvuru çağrısına çıktı. Hibe Programı; dezavantajlı gruplara sunulan hizmet kalitesinin artırılması için yapılacak bina yapımı ve onarımı ile makine-ekipman harcamalarına yönelik. Kabul alan projeler 2017-2018 döneminde uygulanacak.

Türkiye'nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ne ise öncelik verilecek. Japonya Büyükelçiliği, başvuruları Türkçe olarak alacak ve proje başvuru sayısında sınırlama olmayacak. Başvuru sahipleri aynı veya farklı konularda birden fazla proje başvurusu yapabilecek. Projeler için son başvuru tarihi 18 Mart 2016 saat 17:30. Proje http://www.tr.emb-japan.go.jp/Hibe_Yardimi/GGP.htm adresinden duyuruluyor. Projeye; STKlar, Belediyeler, Muhtarlıklar (Proje uygulama ve sürdürebilme kapasitesine sahip, proje ve bütçe yönetimi tecrübesi olan (kurumuna ait bütçesi olan ve bu bütçeyi yöneten) proje ortağı veya ortakları ile işbirliği yapan Muhtarlıklar da başvuru sahibi olabilirler). Proje tecrübesi ve kendi kurumlarına ait bütçeleri olmayan kurum/kuruluşlar başvuru sahibi olamazlar. Bu özelliklere sahip olmayan (proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olmayan) kurum/kuruluşlar adına proje tecrübesi ve kurumuna ait bütçesi olan başka kurumlar başvuruda bulunabilir. Destek tutarı 10 milyon Japon Yeni olan projenin azami 1 yıl sürmesi planlanıyor.