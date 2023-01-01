“Kaçakla mücadelede tam yol ileri”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), milyarlarca liralık kayba sebep olan kaçak ürün ticareti ile mücadele için yeni bir kampanya başlatıyor. TESK’in, yurt genelinde 140 bin perakendeci esnafıyla birlikte yürüteceği ‘Dikkat, Bilmediğin Gerçekler Var!’ kampanyası ile kamuoyu nezdinde farkındalık yaratılması ve vatandaşların, bilinmezlerle dolu kaçak ürünlerden uzak tutulması amaçlanıyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaçak ve sahte ürün ticaretinin endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti: “Her yıl kaçak akaryakıt ve kaçak sigara milyarlarca lira ÖTV geliri kaybına sebep olurken, binlerce ton kaçak çay ve gıda mamulü de kamu sağlığını tehdit etmekte. Örneğin; akaryakıt kaçakçılığı 2 Boğaz Köprüsü, kaçak sigara ise 24 uluslararası havalimanına denk geliyor. Kaçakçılığı önleyebilirsek; Türkiye ekonomisi güçlenir, esnafımız ve vatandaşımız kazanır.”

TESK’in bilinçlendirme kampanyalarıyla mücadeleye destek olduğunu belirten Palandöken, kaçak seviyesinin düşmeye başladığını, 2015’te kaçak sigara oranının yüzde 20’den 16.4’e gerilediğini, bunun da yıllık 1.5 milyar lira ek vergi kaynağı sağladığını kaydetti.

Palandöken, kampanya kapsamında hayata geçirilecek çalışmalara da değindi: “Türkiye genelinde 140 bin perakende satış noktasına dağıtacağımız poster, broşür ve diğer kampanya malzemeleri yardımıyla kaçak ürünler hakkındaki farkındalığı artıracağız. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Gaziantep gibi kaçak ürün ticaretinin yüksek olduğu şehirlerimizde kullanacağımız sokak afişleri ile vatandaşlarımıza, kamu sağlığını da tehdit eden bu tehlikeden uzak durmaları gerektiğini hatırlatacağız.”