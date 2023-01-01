Kadın çiftçiler işveren oluyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ve Şekerbank desteği ile yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında proje üreten 407 girişimci kadın çiftçiden 8 ilin birincisi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde biraraya geldiler.

Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker ile Şekerbank Genel Müdürü Halit Yıldız katıldı.

Kırklareli, Gaziantep, Zonguldak, Muğla, Malatya, Balıkesir, Çankırı ve Konya’da KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile gerçekleştirilen, istihdama yönelik, sertifikalı, 10 gün süreli (70 saat) uygulamalı girişimcilik eğitimi sonrasında danışmanlar desteğiyle hazırlanan kırsal kalkınma odaklı projeler, jürinin beğenisine sunuldu. Şekerbank, kadın girişimciliğini geliştirmeyi, ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmeyi hedefleyen program kapsamında eğitim alan 407 çiftçi kadının projelerine indirimli finansman desteği ve danışmanlık hizmeti sunacak. Banka, ayrıca 8 ilin birincisi arasından seçilecek Türkiye birincisi projeye 30 bin TL, “Jüri Özel Ödülü” kapsamında diğer bir projeye de 15 bin TL destek sağlayacak.

Şekerbank Genel Müdürü Halit Yıldız, tarımsal üretimi artırmak ve üretimin sürdürülebilirliği için dünyada bir ilki gerçekleştirerek geçtiğimiz yıl başlattıkları “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı”na da destek verdiklerini ifade etti.