‘Kadın Girişimciler Araştırması’nın sonuçları açıklandı

ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yıldız Ecevit’in koordinatörlüğünde yürütülen ve Garanti Bankası tarafından desteklenen “Kadın Girişimciler Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Kadın girişimci profilini ortaya çıkarmayı, sorunları saptamayı, beklenti ve talepleri ortaya koymayı, kadın girişimcileri destekleyen mekanizmaları belirlemeyi hedefleyen araştırmaya katılan kadın girişimcilerin yaşları 22 ile 68 arasında değişiyor, yüzde 61’i üniversite ve üzeri eğitime sahip, dörtte üçü ise evli.

İş kurma aşamasında öncelikli sorunların sermaye bulmak, bürokratik işlemlerle uğraşmak, “kadın olmak” ve aile yaşamını düzenlemek başlıkları altında toplanan araştırmaya göre; kadın girişimcilerin yüzde 56’sı kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşamıyor; geri kalanların ciddiye alınmama, küçümsenme, erkeklerle aynı ortamda çalışmalarının onaylanmaması ve cinsellikle ilgili imalarla karşılaşma gibi sorunları mevcut. Kadın girişimcilerin büyük bir bölümü, kurumlar arasında en fazla desteği kredi olarak bankalardan alıyor, bunun dışında ise en çok sözü edilen kurum KOSGEB. İki aşamalı yürütülen çalışmada 15 ilden seçilen 304 Garanti Bankası müşterisi kadın girişimciyle, sonrasında 4 ilde, 34 Garanti Bankası müşterisi kadın girişimciyle görüşüldü.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere,“Türkiye’de kadın girişimcilere yönelik çalışmalara ve Garanti Bankası’nın faaliyetlerine yol gösterecek araştırmanın, önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz. Sonuçların, kadın girişimcilerin artması için, gelecekte hangi konulara odaklanılması gerektiği hakkında, bu alanda proje geliştiren bütün kurum ve kuruluşlar için önemli ipuçları sunduğuna inanıyorum” diye konuştu.

ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Yıldız Ecevit, Garanti Bankası ile çalışmalarının en önemli nedenini; kadın girişimciliği konusundaki yaklaşımlarına paralel bir bakışının ve uygulamasının olması diye gösterdi.