Kadın Liderlik Platformu ikinci zirvesini gerçekleştirdi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women’s International Network (TurkishWIN) ve UPS’in işbirliğinde hayata geçirilen ve Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği’nin desteği ile düzenlenen Kadın Liderlik Platformu (KLP), yeni yılın ilk zirvesini gerçekleştirdi.

Özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini arttırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen KLP Zirvesi’nde “Fırsat Eşitliği, İyi Örnekler ve Zorluklar”, “Kurumların Dönüştürücü Gücünün Harekete Geçirilmesi” ve “Liderlikte Kadın İçin Yol Haritası” başlıkları masaya yatırıldı.