Kadınların potansiyeli yüksek

9. Uluslararası Girişimci Kadınlar Zirvesi (IWEC 2015) bu yıl İstanbul Ticaret Odası’nın evsahipliğinde İstanbul’da yapıldı. Zirve’nin 2015 yılı teması “Kadın girişimlerinin küresel ölçekte buluşması: Büyümeyi kadınların ekonomiye katılımıyla sürdürme” olarak belirlendi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, tanıtım toplantısında bu yıl kazananlarla birlikte beş Türk kadın girişimcinin ödül almış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çağlar, “Türkiye nüfusunun yüzde 49’u kadın. Buna rağmen 1.1 milyon erkek girişimci varken kadın girişimci sayımız 100 binin biraz üzerinde. Ülke geneline oransal olarak baktığımızda, ne yazık ki yüzde 7 gibi bir rakamda kalıyor. İTO olarak en önemli hedefimiz bu oranı yükseltmek. Hükümetimiz’in kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin artırılmasına yönelik çok önemli çalışmaları var. Kadın girişimci sayısının 2009-2014 yılları arasında yüzde 42 artış göstermesi, bu durumu kanıtlar nitelikte. Kadın girişimci adayları için kamu ve özel sektör birarada çalışarak çok daha iyi oranlar yakalayabilir” diye konuştu.

IWEC Kurucu Başkanı Ruth Davis ise “Dünyadaki kadın girişimci oranı yeterli düzeyde değil. Ancak yaşanan gelişmeler umut verici. Kadının ekonomik özgürlüğü en önemli kilit noktadır. Bunun başarılabilmesi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Kadınların her alanda gerçek potansiyelini ortaya koyabileceği ortamın oluşması için IWEC olarak çaba göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu. Bu yıl dünyadan 27 başarılı kadının ödül aldığı törende Türkiye’den Zehra Taşkesenlioğlu ve Hatice Güner Kal ödül aldı.