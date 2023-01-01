Kadooğlu: Orta demokrasi tuzağını aşmalıyız

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, bu yıl “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” ana temasıyla Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD) ve Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) evsahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve İÇASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyürek’in açılışını yaptığı Zirve toplantısında, TÜRKONFED ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırması da açıklandı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Eğer adaleti içimizde tesis edemezsek, adil yargılanma hakkını gözetmezsek, kanaatin kanıt yerine geçtiği bir hukuk sistemi içinde bilerek ya da bilmeyerek yanlışa düşersek, bu durumdan mücadele ettiğimiz güç odaklarının iştahı kabaracaktır. Orta gelir-orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarını yaratan sebepleri iyi analiz edip, çözümlerini katılımcı bir ruhla, 80 milyon olarak ortak akıl ve vizyonla hep birlikte çözme kararlılığını göstermemiz; toplumda kutuplaşmanın, ayrışmanın ve cepheleşmenin de önüne geçecektir” dedi.

KOBİ odaklı politikaların büyüme üzerinde çarpan etkisi yarattığını söyleyen Kadooğlu, şöyle devam etti: “Sürdürülebilir büyüme ve verimlilik artışı ancak KOBİ odaklı politikaların hayata geçirilmesiyle mümkün görünüyor. Önceliklendirilen, iyi anlatılmış ve uygulama kararlılığını ispat eden bir reform haritası, Türkiye’yi 2018 yılında küresel ekonomik risklerden ve finansal piyasa oynaklığından koruyacaktır. Dijitalleşme ile birlikte başlayan yeni bir yol haritası ve reform ihtiyacı her zamankinden daha da önemli hale gelmektedir.”