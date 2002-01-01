KAGİDER ve Işık Üniversitesi ‘KAGİDER Pusula’da buluştu

Türkiye’de kadınların çalışma yaşamına katılımının artması için 2002’den beri faaliyetlerini sürdüren KAGİDER ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Işık Üniversitesi, kadınlar için işbirliğine imza attı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, “KAGİDER Pusula adlı internet portalı üzerinden çok daha fazla sayıda kadın girişimci, kadın girişimci adaylarına eğitimlerimizi ulaştırarak kadın istihdamını desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Işık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şirin Tekinay, Işık Üniversitesi’nin projeye sosyal sorumluluk projesi olarak destek verdiğini belirtti. KAGİDER Pusula platformunda, KAGİDER ‘İşimi Kuruyorum Eğitim Modülleri’nin yanısıra yeni girişimciler için girişimciliğe dair yararlı bilgiler, ilham veren başarı hikayeleri ve finansal erişim bilgileri yeralacak. Kadın girişimcilere internet üzerinden “İşimi Kuruyorum” eğitimlerinin verileceği işbirliği kapsamında Girişim Gurusu Prof.Dr. Ali Beba rehberliğinde Işık Üniversitesi, KAGİDER Pusula internet portalında verilecek eğitimlerin içeriklerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde KAGİDER’e akademik ve pratik destek sunacak.