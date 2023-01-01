Kaliteye yatırım ihracatı artırdı

Türkiye’nin en büyük dış ticaret partneri olan Almanya, bugünlerde Blechexpo Makine Fuarı’na evsahipliği yapıyor.

Almanya’daki basın mensuplarına konuşan Makine Tanıtım Grubu Başkanı Adnan Dalgakıran, Almanya’nın Türkiye için önemli bir pazar haline geldiğini söyledi. Türk makine sektörünün Almanya’ya geçen yıl 2.3 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydeden Dalgakıran, Türkiye’nin bu tutarla Almanya’nın makine ithalatı içinde yüzde 1.7 pay elde ettiğini belirtti. Dalgakıran, amaçlarının 2023 yılında bu payı yüzde 5’e yükseltmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin sadece Almanya’ya değil, 150’den fazla ülkeye makine sattığını vurgulayan Dalgakıran, “Makine ihracatı yükselen bir grafik izliyor. Bunun nedeni Türk makinesinin dünyayla rekabet edebilecek kalitede olması. Üreticiler yenilikleri takip eden ve teknolojiyi kolaylıkla uygulayabilen esnek ve pratik bir anlayışa sahip. Özellikle anahtar teslim projelerde çok başarılıyız” diye konuştu. Dalgakıran, “İş yapma hızımızı yavaşlatan ve bizi yoran vize sorunları çözüldüğünde planlanan konuların hayata geçirilmesi ve mevcut ticari potansiyelin açığa çıkması çok daha kolay olacak” dedi.