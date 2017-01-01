Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: Turizm ile cari açık yarıya iner

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TTYD üyelerinin 30 yılda sektöre 50 milyar dolarlık yatırım yaptığını, 150 binden fazla istihdam sağladığını söyledi.

Elvan, pek çok sektörle etkileşim halinde olan turizmin döviz girdisi, istihdama katkı, sosyal fayda, vergi geliri açısından ülke ekonomisinin vazgeçilmezi olduğunu anlatarak, “Turizm cari açığı yarıya indirmeyi sağlar” dedi.

Turizmde çok önemli başarılar elde edildiğini vurgulayan Elvan, “Ancak turist sayısı dikkate alındığında; gelirin düşüklüğü, son 3-4 yıldaki yavaşlama trendi ülkemiz için turizm politikasının gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Sektörümüzün yeni bir ivme yakalaması; değişen tüketici eğilimlerini, yeni kaynak pazarlarını ve rakip destinasyonları irdeleyerek oluşturulacak olan bir stratejiyle mümkündür. Bu nedenle 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da, turizmde dönüşümü sağlamak üzere, turizm stratejisinin ülke ve tür çeşitliliğini artıracak şekilde, yenilenmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Lütfi Elvan, yatırımcıların kamu ile iş ve işlemlerinde kolaylık beklediğini bildiklerini belirterek, “Bürokratik süreçleri azaltmak konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sektörün toparlanması ve yeni bir ivme kazanması için bazı tedbirler aldık ve almaya devam edeceğiz. Turizmde yatırımcımızın yanındayız, sizlerle birlikte hareket ediyoruz” dedi. Turizmcilere seslenen Elvan, “2017 yılında sektörde başlayan toparlanmayı daha da hızlandırmak için hep birlikte gayret edelim. Bu yıl sonu için 36 milyon ziyaretçi 28 milyar doları aşan turizm geliri beklentisini gerçekleştirmek sizler için hiç de zor değil” diye konuştu.