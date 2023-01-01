Kalkınma ve yatırım bankacılığnda tek işe alım atölyesi

6. TSKB Kariyer Atölyesi ile öğrenciler kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında ilk deneyimlerini yaşadı.

‘Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı’ alanında ilk ve tek işe alım atölyesi olma özelliğine sahip TSKB Kariyer Atölyesi’nin 6’ncısı bu yıl gerçekleştirildi. TSKB Hazine ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, “Kendi alanında ilk ve tek olma özelliğine sahip olan TSKB Kariyer Atölyesi bu yıl farklı bir ilke daha imza atarak sıfır karbon olarak hayata geçti. Atölye kapsamında doğan karbon salımının tamamı temiz enerji yatırımı yapan bir kuruluştan sağladığımız Gold Standard Karbon Sertifikası ile sıfırlandı” dedi.