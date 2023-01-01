Kanada ile Türkiye nükleer santraller için güçlerini birleştirdi

Türkiye Nükleer Sanayi Derneği ile Kanada Nükleer Tedarikçiler Topluluğu, III. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi öncesinde sektör için önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma kapsamında; Türkiye, Kanada ve gelişen Ortadoğu ve Afrika coğrafyası başta olmak üzere diğer ülkelerdeki nükleer santral projelerindeki fırsatlar gözetilecek ve üye firmaların birlikte hareket etmesi sağlanacak.

İki ülkenin nükleer endüstri dernekleri arasında imzalanan anlaşma özellikle Türkiye’de nükleer sanayi sektörünün gelişmesine aracılık edecek. Anlaşmaya göre; Türkiye, Kanada ya da birlikte yürütülebilecek bir diğer ülkede basınçlı su reaktörleri, ağır su reaktörleri ve küçük modüler reaktörlerin ortak geliştirilmesi, tasarım, test, lisanslama ve inşaat süreçlerinde inovatif işbirliği fırsatları gözetilecek.

Anlaşmayı değerlendiren Nükleer Sanayi Derneği Kurucu Genel Sekreteri Koray Tuncer şunları söyledi:“180’den fazla nükleer sanayi ile ilgili firmanın üye olduğu Kanada Nükleer Tedarikçiler Topluluğu ile yaptığımız bu anlaşma Türkiye’nin nükleer santral endüstrisindeki vizyonuna katmadeğer sağlayacak.”