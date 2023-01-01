Kanca, 50. yılını çalışanları ile kutladı

Dövme ve el aletleri sektörünün lider kuruluşu Kanca A.Ş., 50. kuruluş yılını çalışanlarıyla kutladı.

1500 kişinin katıldığı etkinlikte konuşan Kanca Genel Müdürü Alper Kanca, “Merhum babam Abdullah Kanca 50 yıl önce 5 kişi ile bir atölyede üretim hayatına başlamıştı. Bugün 5 kıta 135 ülkede bir çok otomobilde hayati öneme sahip dövme çelik parçalarımız araçları hareket ettirirken kuruluşumuzun ana ürünleri el aletleri de 5 farklı kıtada, 50 ülkeye ihraç edilmektedir. Bu başarı ve gurur aslında 50 yıldır şirketimizde emek veren herkese aittir” dedi.