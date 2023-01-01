Kanca öğrencileri TAYSAD OSB’de

Dövme sektörünün önde gelen firmalarından Kanca A.Ş.’nin katkıları ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim elemanları, 15-16 Mayıs’ta TAYSAD OSB’ye teknik gezi düzenledi.

Honda, EKU Fren, Hasçelik, Cengiz Makine, Schneider Elektrik ve Kanca A.Ş. firmalarını ziyaret eden öğrenciler, derslerdeki teorik bilgilerin pratikle buluşturma şansını yakaladı.

Kanca A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca, öğrencilerin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kanca A.Ş.’nin kurucusu Abdullah Kanca tarafından 2008 yılında memleketlerinde yaptırılan eğitim yuvasında okuyan başarılı öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyen Kanca, Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin stajlarını Kanca A.Ş.’de bitirmelerini destekleyeceğini belirtti. Alper Kanca şunları söyledi; “Türkiye’nin sanayisinin gelişmesi, ihracatımızın artması, sattığımız ürünlerin niteliklerinin çoğalmasıyla birlikte nitelikli elaman ihtiyacı da artmaktadır. Yüksekokulumuza sanayinin beklentisi olan nitelikli eleman yetiştirmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam etmekteyiz” dedi. Ziyaretlerde öğrencilere öncelikle iş güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği konularında bilgi verildi.