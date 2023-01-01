Karekodlu Çek ile ticari ilişkiler daha güvenli

Çekle yapılan alışverişlere yepyeni bir soluk kazandırarak KOBİ’lerin ticari hayatlarını güvence altına alan Karekodlu Çek Sistemi dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Kredi Kayıt Bürosu’nun Findeks platformu tarafından hizmete sunulan bu sistem ile ticari ilişkilerde karşılıksız çek riski büyük oranda azaltılırken çekin doğruluğundan keşidecinin çek ödeme geçmişine kadar pek çok bilgiye saniyeler içinde ulaşılabiliyor.



Karşılıksız çek riskinizi yüzde 80 azaltabilirsiniz

Ticareti daha kolay, hızlı ve daha az riskli hale getiren Karekodlu Çek, müşterilerin talebi doğrultusunda bankalar tarafından temin ediliyor. Çekin doğruluğu ve keşidecinin geçmiş çek ödeme alışkanlığının saniyeler içinde görülmesini sağlayan bu yapı ile karşılıksız çek riski yüzde 80 azaltılabiliyor. Bunun için çeki alan kişinin, çek yaprakları üzerinde yeralan karekodu, akıllı telefonuna indireceği Findeks Mobil Uygulaması’na üye girişi yaparak okutması yeterli oluyor. Böylece çek bilgileri ile keşidecinin kimliğine ilişkin bilgiler o an ekrana yansıyor. Ekrandaki bu bilgilerin çek yaprağı üzerindeki bilgilerle karşılaştırılarak sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirli olunması sağlanıyor. Hemen ardından alınabilen Karekodlu Çek Raporu sayesinde, keşidecinin daha önce düzenlediği çeklerden ödenen, arkası yazılan ve sonradan ödenen çeklerin adetsel ve hacimsel oranları yüzde olarak görülebiliyor. Aynı zamanda çek üzerindeki bilgilerde herhangi bir silinti, kazıntı, tahrifat veya bir başka kimyasal sahtecilik durumu tespit edilerek henüz zarar oluşmadan önlem alınması sağlanıyor.



Şeffaf bir ticari ortam ile çek ödeme geçmişi görülebiliyor

Karekodlu Çek Sistemi’nde çek ödeme geçmişi sorgulanırken keşideciden herhangi bir onay almak gerekmiyor. Keşideci, bankalardan Karekodlu Çek talep ederken aynı zamanda karekod vasıtasıyla erişilebilecek bilgileri, çeki alan kişinin görebilmesi için de bilgi paylaşım onayı veriyor. Bu yüzden keşideci hakkında Karekodlu Çek Raporu alınacağı zaman tekrar bir onay alınmasına gerek kalmıyor. Pek çok işletme kendilerine yapılacak ödemelerde Karekodlu Çek talep ederken tacirler bankalardan temin ettikleri bu çek ile ticari itibarlarını kolayca ön plana çıkarabiliyor. Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan bu sistemin sağladığı bilgiler ile işletmeler rahatlıkla çek alma kararı verebiliyor.