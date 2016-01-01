Kaspersky Lab Türkiye’de bayi ağını genişletiyor

Kaspersky Türkiye, KOBİ’ler için özel tasarlanmış Kaspersky Small Office Security ürününü son kullanıcıya ulaştıran bayi ağını genişletti.

Kaspersky Lab Türkiye Ülke Müdürü Sertan Selçuk, “Küçük ölçekli işletmelere olan satışlarımızda 2015 yılında yaklaşık 3 kat büyüme sağladık. 2016 yılında da en az 2 kat büyüme bekliyoruz. 2016’da KOBİ düzeyindeki firmaların bilgi güvenliğine daha fazla yatırım yapacağını düşünüyoruz ve biz de Kaspersky Lab olarak KOBİ’lerimizin yanında olmaya, onlara en etkin koruma sağlayan ve kullanıcı dostu ürünleri sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.