Kayıt dışı istihdama esnek bariyer

Geçici İş İlişkisi Kanunu, Türkiye’de geçen yıl itibariyle onandı. Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına imkan tanıyan kanunun çıkmasının ardından, 2017 yılı içinde bu hizmeti vermek için başvuruda bulunan ve İŞKUR’dan onay alan özel istihdam bürolarının başlattığı hareketlilik, kanuna ilişkin farklı gündemler oluşturmaya başladı.

REED Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Livio Manzini, yasa neticesinde işverenin, özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların düzenli olarak bünyesinde istihdam etme şansı bulamayacağı profesyonellerle çalışma ve işini geliştirme fırsatı yakaladığını söyledi. Manzini, “Esnek çalışma modeli ağırlıklı olarak nitelikli mavi yaka ve beyaz yakaya hitap ediyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyulduğu anda proje kapsamında çalışabilecek, mesleki yeterliliğe sahip uzman kişilerle işvereni buluşturuyor. Yasa sayesinde ayrıca planlanmamış iş yoğunluklarının üstesinden gelinebiliyor. Doğum veya askerlik iznine gitmiş olan personel, kendi yokluğunda işlerin belli bir düzende devam ettiğini biliyor. İşveren ise bu dönemde işgücü kaybını yerine koyacağı gibi dönemsellik arz eden işlerde esnek işgücü çözümü ile zamanında, hizmetini ve ürününü üretebiliyor. Aynı zamanda kadro kısıtı nedeniyle sahip olunamayan yeteneğe de bu model sayesinde sahip olabilmek mümkün” bilgisini verdi. Manzini; “Kurumlarımıza ve çalışanlarımıza bir soluk olacağına inandığımız esnek işgücü istihdamı ile kadın işgücünün çalışma hayatına katılım oranının yükselmesini, genç nüfusun işsizlik oranının düşmesini ve kayıt dışı istihdamın azalmasını beklemekteyiz” dedi.