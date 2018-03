KOBİ'ler kira öder gibi fabrika sahibi olacak

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, 2011 yılında 'Yeni Dönem, Yeni Hedefler' isimli raporda dile getirdikleri 'KOBİ’ler kira öder gibi fabrika sahibi olsun' çözüm önerisinin 64. Hükümet’in Eylem Planı arasına girdiğini müjdeledi.

KOBİ’lerin kira öder gibi fabrika sahibi olmasının KOBİ girişimciliğini de canlandıracağını hatırlatan Kadooğlu, bölgelerarası gelir eşitsizliği sorununun da bir nebze de olsa kapanacağının altını çizdi.

Tek başına TÜRKONFED’in bu çalışmasının yeterli olmadığını da hatırlatan Kadooğlu, şunları kaydetti: “Bu nedenle konfederasyon olarak gerek yerel dinamikleri harekete geçirecek stratejiler gerekse de Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi gibi bölgesel dinamikleri besleyecek çalışmalarımıza devam ediyoruz. TÜRKONFED olarak önerdiğimiz her model ve çalışma, birbiriyle bağlantılı zincirin halkalarıdır. Geçtiğimiz aylarda Hükümetimiz’in ilgili bakanlıklarının gerçekleştirdiği toplantı sonrasında 3 yıl geri ödemesiz, 20 ve 30 yıllık vadelerde yapılması planlanan fabrikanın tüm inşasını üstlenmesi için TOKİ'ye görev verileceği ifade edildi. KOBİ'lerin her ay konutta olduğu gibi cüzi miktarlarda aylık ödeme yapacakları, ayrıca arsa konusunda da KOBİ'lere kolaylık sağlanacağı vurgulandı. Gönül isterdi ki bu modeli ilk önerdiğimizde uygulamaya geçelim. Her şeye rağmen geç kalmış sayılmayız. Modelin kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sorunlar da gözönüne alınarak her türlü teknik ve yasal altyapısının sağlam hazırlanması gerekiyor."