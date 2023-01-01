KOBİ’ler çalışanlarını yılda ortalama 36 gün iş seyahatine gönderiyor

Multinet Up, Otelnet ürünü ile kurumlara daha iyi hizmet verebilmek ve onların beklentilerini anlamak üzere bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma, KOBİ’lerin çalışanlarını iş nedeni ile yılda ortalama 36 gün iş seyahatine gönderdiklerini ve otel rezervasyonlarını ağırlıklı olarak telefon ile yaptıklarını ortaya çıkardı. Araştırma Türkiye’nin 15 ilinde tüm sektörlerden seçilen firmalarla arasında yapıldı. Telefon ile anket tekniğinin kullanıldığı çalışma kapsamında 724 görüşme yapıldı.Ankete katılan firmaların ortalama çalışan sayısı ise 20 oldu. Görüşülen firmaların yaklaşık yarısının çalışanları, yılda en az 1 gün bile olsa iş amaçlı şehir dışı konaklama yapıyor. Tüm çalışanların iş nedeni ile yılda şehir dışında yaptığı toplam konaklamanın ortalaması 36 geceye ulaşıyor.