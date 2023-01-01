KOBİ’lerin çek sorununa çözüm: Karekodlu Çek

Türkiye’deki ticari ilişkilerde çek ile yapılan ödemeler büyük pay sahibidir.

Çeklerin ciro edilebilmesi ve vadeli ödenebilmesi, çekin en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olmasını sağlamış durumdadır. Ancak çekle ödeme yapmayı cazip kılan bu özellikler, aynı zamanda çek üzerindeki alacak risklerinin kontrolünü zorlaştırmaktadır. Küçükten büyüğe her ölçekteki işletmeler tarafından kullanılan çekler ciro edildikçe, keşideciden uzaklaşılmakta ve keşideci hakkında bilgi sahibi olmak güçleşmektedir. Bu yüzden herhangi bir ödemeyi çek ile kabul etmek işletmeler için oldukça risklidir.



“Çözüm: Karekodlu Çek”

Müşterilerin talebi üzerine bankalar tarafından basılacak olan bu çekler üzerinde bir karekod yer alıyor. Bu karekod içerisinde bulunan keşidecinin çalıştığı banka ve kimlik bilgileri Kredi Kayıt Bürosu’nun sağladığı hizmet vasıtasıyla sorgulanabiliyor. Sorgulama sonucunda hem çekin doğruluğuna hem de keşidecinin çek ödeme geçmişine dair bilgilere saniyeler içerisinde ulaşılıyor. Karekodlu Çekler üzerinden bilgiye ulaşılması için akıllı telefon üzerinden Findeks Mobil Uygulaması’na üye girişi yapılması yeterli. Uygulama içerisinden açılan okuyucuya, çek üzerindeki karekod yaklaştırıldığı anda sistem bilgileri sorgulamaya başlıyor. Çek üzerindeki bilgiler saniyeler içersinde ekrana yansıyor. Ekrandaki bu bilgiler çek yaprağı üzerindeki bilgilerle karşılaştırılarak sahtecilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı tedbirli olunması sağlanıyor. Hemen ardından alınabilen Karekodlu Çek Raporu sayesinde, keşidecinin daha önce düzenlediği çeklerden ödenen, arkası yazılan ve sonradan ödenen çeklerin adetsel ve hacimsel oranları yüzde olarak görülebiliyor. Karekodlu Çek Sistemi’ni kullanışlı kılan en önemli özelliklerden biri ise çek ödeme geçmişi sorgulanırken keşideciden herhangi bir onay almanın gerekmiyor olması. Keşideciler, bankalardan Karekodlu Çek talep ederken aynı zamanda Karekod vasıtasıyla erişilebilecek geçmiş çek ödeme oranlarını, çeki elinde bulundurabilecek herhangi bir kişinin görebilmesi için de bilgi paylaşım onayı veriyorlar. Bu yüzden kendileri hakkında Karekodlu Çek Raporu alınacağı zaman tekrar bir onay alınmasına gerek kalmıyor. Karekod okutulduğunda gösterilen bilgi sadece geçmiş çek ödeme oranı olduğundan ödemelerine sadık kişiler açısından bu bilginin gösterilmesi ve buna bağlı olarak başlangıçta onay verilmesi sorun teşkil etmiyor. Karekodlu Çek devrimiyle beraber pek çok işletme, kendilerine yapılacak ödemelerde Karekodlu Çek talep ederken, uzun yıllar sorunsuz çekler keşide etmiş olan tacirlerimiz, bankalardan temin ettikleri Karekodlu Çekleri ticari itibarlarının bir simgesi olarak kullanmaya başladılar. Karekodlu Çek Sistemi’nin sağladığı bilgiler ışığında çek alma kararı veren işletmelerimizin faaliyetlerini şeffaf bir ticari ortamda sürdürmesinin ülke ekonomisine de katkısının büyük olacağına inanıyoruz.