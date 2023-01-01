Koç Holding finansal sonuçlarını açıkladı

Koç Holding, yılın ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 51.3 milyar TL gelir elde ederken 3.1 milyar TL vergi öncesi kar ve 2.2 milyar TL ana ortaklığa ait net dönem karı gerçekleştirdi.

Koç Holding, yılın ilk 9 ayında konsolide bazda toplam 51.3 milyar TL gelir elde ederken 3.1 milyar TL vergi öncesi kar ve 2.2 milyar TL ana ortaklığa ait net dönem karı gerçekleştirdi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Koç Topluluğu olarak 2015 yılının ilk 9 ayında, finansal piyasalardaki belirsizliklere karşın ülkemize olan inancımız, ara vermeden sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve güçlü risk yönetimi anlayışımız ile büyümeyi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde dünya çapında rekabet gücümüzü artıracak, inovasyon, teknoloji ve verimlilik odaklı yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründe başarılı performanslarını sürdürdüğüne dikkat çeken Çakıroğlu, “Yılın ilk 9 ayında ülkemizde otomotiv pazarı senelik bazda yüzde 39 büyürken Koç Holding’in ana faaliyet segmenti olan ticari araçlardaki sektörel büyüme yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. İlk 9 ayda Topluluk şirketlerimiz otomotiv sektörünün itici gücü olarak toplam üretimin yüzde 45’ini, toplam ihracatın yüzde 43’ünü gerçekleştirdi” dedi. Beyaz eşya sektörü açısından da 2015’in güçlü bir yıl olduğunu söyleyen Çakıroğlu, “Yılın ilk dokuz ayında, iç piyasa beyaz eşya satışları senelik bazda yüzde 8 artış gösterirken Topluluğumuz, ülkemizin toplam beyaz eşya ihracatındaki yüzde 46’lık pazar payı ile büyümenin bu sektörde de en büyük destekçisi oldu”dedi.

Çakıroğlu, 2015 yılının ilk 9 ayında en gurur verici gelişmelerinden birinin; Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nin tüm üniteleriyle tamamen devreye girmesi olduğunu belirtti.