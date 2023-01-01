Koç Holding Türk Hayırseverler Vakfı’nda konuştu

Türkiye’deki sivil toplum çalışmalarına katkıda bulunmak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren ABD merkezli Türk Hayırseverler Vakfı’nın 10’uncu kuruluş yıl dönümü etkinliği New York’ta gerçekleşti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç The Marmara Park Avenue’daki galaya onur konuşmacısı olarak katıldı.