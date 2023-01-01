Koç Holding: “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyor um”

Koç Holding, “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak bayi ağı çalışmalarını Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç’un açılışını yaptığı toplantı ve eğitim programıyla başlattı.

81 ili temsil eden ve projenin gönüllü elçileri olan Koç Topluluğu bayileriyle bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda projenin yeni dönemine ilişkin yol haritası aktarıldı. Projeyi, farkındalık eğitimleriyle Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak olan TAP Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç, “Bu proje ile ülkemizdeki cinsiyet eşitsizliğinin etkilerine dair yaratacağımız farkındalık ve duyarlılık, toplumsal gelişimimiz için itici bir güç olacaktır” dedi. Toplantı, TAP Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç ve Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl evsahipliğinde gerçekleşti. Oya Ünlü Kızıl, “Kadın istihdamında her yüzde 5’lik artış, yoksulluğu yüzde 15 oranında azaltıyor” dedi.