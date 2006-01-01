Koç Holding, yeni projesini açıkladı

Koç Holding, 2006’dan bu yana yürüttüğü Ülkem İçin Projesi’nin 2015-2017 temasını “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak açıkladı. Proje kapsamında Koç Holding, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (Koç-Kam) & Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile işbirliği yaptı.

Koç Topluluğu çalışanları, yöneticileri ve bayilerinin, projenin yeni döneminde de aktif görev alacağını belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç, “Temenni ve iyi niyet dilinin ötesine geçip, kadın ve erkeğin eşit hak ve fırsatlara sahip olacağı bir Türkiye için daha kararlı ve çözüm odaklı adımlar atmak zorundayız. Koç Topluluğu olarak eşitlikçi bir toplum için üzerimize düşeni yapmak üzere harekete geçtik. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta eşitlikçi yaklaşımlar için çalışacağız” diye konuştu.

Projede hedefler şöyle belirlendi: “Bayilere, çalışanlara ve yöneticilere yönelik seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak, bu alanda duyarlı işyeri ortamını desteklemek için ilk adımı atmak; Koç Topluluğu genelinde kadın çalışanların seviyesini ve oranını yükseltmeye yönelik uygulamalar hayata geçirmek; yaratıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile projenin etkisini artırmak; bayiler aracılığıyla yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek şekilde paydaşların (gençler, kamu çalışanları, işverenler) kapasitelerini geliştirmek.”