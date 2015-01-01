Koç Holding’den 13.8 milyar TL gelir

Koç Holding, 2015 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 13.8 milyar TL gelir elde ederken, 459 milyon TL ana ortaklık payları net dönem karı gerçekleştirdi.

Koç Holding’in ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “2015’in ilk çeyreğinde Koç Topluluğu’nun rolünü pekiştirecek ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek inovasyon ve Ar-Ge odaklı çalışmalarımıza var gücümüzle devam ettik. Yılın geri kalanında da büyük ölçekli yatırımlarımızın olumlu sonuçlarını almayı sürdüreceğiz” dedi.

Tüpraş’ın, 3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleşen en büyük yatırımı olan, Türkiye cari açığını yılda 1 milyar dolar azaltacak Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde test üretim çalışmalarının devam ettiğini belirten Çakıroğlu, Tüpraş’ın yılın ilk çeyreğinde üretimini geçen yıla oranla yüzde 25 artırdığını söyledi. Ford Otosan’ın geçen yıla göre yüzde 181 artış gösterdiğini, Tofaş’ın iç satış adetlerindeki büyümenin ise yüzde 57 seviyesinde olduğunu kaydeden Çakıroğlu, Ford Otosan’ın ihracatının yüzde 64, Tofaş’ın ise yüzde 19 artış gösterdiğini aktardı. Çakıroğlu, Koç Topluluğu’nun, temkinli bir yaklaşımla risk yönetimine ağırlık verirken, sürdürülebilir büyüme stratejisini sürdürdüğünü ifade etti.