Koç Holding’in cirosu 70.9 milyar TL

Koç Holding, 2016’yı güçlü finansal performansı ve başarılı sonuçları ile kapattı. 2016 yılında Koç Holding’in konsolide cirosu 70.9 milyar TL, ana ortaklık payı net dönem karı ise 3.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Koç Holding 2016 yılında 6.2 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirirken son 5 yılda yaptığı yatırım miktarı ise 30 milyar TL’ye ulaştı.

Koç Holding’in finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Topluluğumuzun uzun vadeli başarılarındaki en önemli faktör hiç kuşkusuz güçlü insan kaynağımızdır. 2016 yılında da insan kaynağımız gelişti ve büyüdü. İstihdamımız bir önceki yıla oranla yüzde 6.4 arttı ve 6 bine yakın yeni çalışma arkadaşımız aramıza katıldı. Konsolidasyona dahil olan şirketlerimizi esas alırsak, geçtiğimiz yıl 89 bin seviyelerinde olan istihdamımız, bu yıl 95 bini aştı” dedi.

Koç Holding’in teknoloji ve inovasyon odaklı büyüme stratejisiyle lider pozisyonlarını güçlendirdiklerini aktaran Çakıroğlu, şunları söyledi: “Ar-Ge ve inovasyona en çok yatırım yapan, en çok patent başvurusunda bulunan topluluğuz. Avrupa Komisyonu’nun Ar-Ge harcamalarının büyüklüğüne göre oluşturduğu ‘2016’da Dünyanın En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan 2.500 Şirketi’ listesinde de Koç Holding ile birlikte 3 Topluluk Şirketimiz daha yer aldı.

Ayrıca 2016 yılında dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde faydalanıp, yeni büyüme alanları yaratmak üzere Koç Holding liderliğinde tüm Topluluğumuz’a yayılan bir ‘Dijital Dönüşüm Programı’ başlattık.”