Koç Topluluğu’ndan ihracat damgası

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde bu yıl da gelenek bozulmadı. 2014 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10’un 4’ü Koç Topluluğu Şirketleri’nden oluştu.

1’inci Tüpraş, 2’nci Ford Otosan, 6’ncı Arçelik, 7’nci Tofaş olurken ödülleri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Koç Topluluğu Şirketleri’nin ihracat liderleri listesinde her yıl üst sıralarda yeralmasının gurur verici olduğuna dikkat çeken Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Bayrağı daha yukarı taşımak için vargücümüzle çalışıyoruz. İhracat odaklı yeni projeler geliştirerek, yeni pazarlar yaratarak ve yatırımlarımızı artırarak uluslararası faaliyetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bağlı ortaklarımız ve iş ortaklıklarımızın toplam kombine ihracat rakamı Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu teşkil etmektedir” dedi.

Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu Şirketleri’nin ticari ve endüstriyel faaliyetleri ile birlikte teknolojilerini de sürekli geliştirdiğini vurgularken şöyle devam etti: “Dünyada rekabetin bu denli hızla değiştiği bir dönemde, konumumuzu daha da güçlendirmek için şirketlerimizde büyük yatırımlarla Ar-Ge ve mühendislik merkezleri kuruyoruz. Ürün ihracatımıza ilave olarak, yurtdışına teknoloji de satıyoruz. Koç Topluluğu’nun ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyan teknoloji ve inovasyon odaklı yatırımlar yapıyor ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü sürekli arttırıyoruz.”