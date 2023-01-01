Koçtaş, çevreye “iyi gelecek” projelere imza atıyor!

Koçtaş, “Daha Güzel Evler, Daha Güzel Hayatlar” sloganıyla çevreye duyarlı proje ve yatırımlara devam ediyor.

Anel Doğa işbirliğiyle Türkiye genelindeki Koçtaş mağazalarında oluşturulan atık toplama noktaları ile ilk 6 ayda 17.10 ton elektronik atığın geri dönüşümünü sağlayan Koçtaş; 39.57 ton tehlikeli atık imhasını da gerçekleştirdi. Koçtaş, ÇEVKO Vakfı ile birlikte 2011 yılından bu yana yürüttüğü ‘Atık Ambalaj Geri Dönüşüm Projesi’ kapsamında da bugüne kadar 66 bin 572 ağaca bedel atık topladı. Ayrıca 6 binin üzerinde ailenin yıllık elektrik tüketimine denk gelen bir tasarruf sağlandı. ÇEVKO Vakfı ile yapılan işbirliğiyle 4 futbol sahası büyüklüğünde depolama alanı kullanımı kazanılırken, 581 ailenin yıllık su tüketimine denk gelen su tasarrufu gerçekleşti. Koçtaş, çevreye duyarlı yatırımları ve işbirlikleriyle; doğanın korunmasına ve çalışmalarına devam ettiği sürdürülebilir üretim ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.