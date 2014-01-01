Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi açıldı

Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile Aralık 2014’te İstanbul Teknopark’ta temeli atılan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışı gerçekleştirdi.

Açılışa; Başbakan Binali Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile çok sayıda davetli katıldı. Havacılıktan otomotive kadar birçok sektörde dönüşüm yaratan, yüksek teknoloji ürünü kompozit malzemeleri alanında faaliyet gösterecek Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi için 100 milyon TL’lik yatırım yapıldı.Bu merkezde Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Kordsa Global üretim mühendisleri geleceğin teknolojisi olarak da adlandırılan kompozitin Ar-Ge ve üretim süreçlerinde birlikte çalışacaklar. Kordsa Global ve Sabancı Üniversitesi; merkezde birlikte araştırmanın ve üretmenin getireceği güçle, Türkiye’nin yeni yüksek teknoloji üssü olmayı hedefliyor.

Merkez dünyanın sayılı test merkezlerinden ve Avrupa’nın sayılı kompozit üreticilerden biri olarak faaliyet gösterecek. 15.000 m2 kapalı alan ve 3.350 m2 laboratuvar altyapısının yer alacağı Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi; Türkiye’de temel araştırmadan prototip parça ve ara mamul üretimine kadar geniş bir uzmanlık yelpazesinde hizmet verecek.