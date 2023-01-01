Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 30. yılını kutladı

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin (KAS) Türkiye’deki 30. yıldönümü dolayısıyla Ankara’daki Temsilciliği, iki ülke arasındaki ilişkileri farklı görüş açılarından ele almak üzere bir Türk-Alman Sempozyumu düzenledi.

Federal Alman Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Mesut Yılmaz sempozyuma şeref konuğu olarak teşrif etti. Etkinliğe TOSYÖV’ü temsilen TOSYÖV Başkan Yardımcısı Nezih Kuleyin, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif Temelli, TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri; Rahmi Aktepe ve Erol Akkaya, TOSYÖV Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Yasemin Azap katıldı.

Sempozyum, Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilcisi Dr. Colin Dürkop ve Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden Elçi Robert Dölger’in açılış konuşmalarıyla başladı. Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi’nden Prof.Dr. Arzu Oğuz’un yürüttüğü Sempozyum’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, Hacettepe Üniversitesi’nden (HÜGO) Doç.Dr. Murat Erdoğan, Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği’nden (TANDEM) Doç.Dr. Nail Alkan ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’ndan (TOVAK) Dr. Can Ünver konuşmacı olarak yeraldı. Tören konuşmalarını ise Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı Mesut Yılmaz ve Federal Almanya Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff gerçekleştirdi. Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği 30. yıldönümü kutlamaları, resepsiyonla tamamlandı.