KOSGEB’in bütçesi arttı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşılmasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) katkısını arttırmayı hedeflediklerini,

bu kapsamda destek süreçlerinin iyileştirilmesi, KOBİ'lerin desteklere ulaşırken yaşadıkları sıkıntıların azaltılması ve uygun desteklerin sunulması için çalıştıklarını söyledi. Işık, KOSGEB'in 2010 yılında 11 milyon 137 bin lira olan destek bütçesinin yıllar itibariyle sürekli artış gösterdiğine dikkati çekerek, "2015 yılında 351 milyon 708 bin lira olan KOSGEB bütçesi, 2016 yılında yüzde 182 artışla 991 milyon 432 bin liraya yükseldi. Destek oranlardaki yüzde 182'lik artış, 2010'dan bu yana görülen en yüksek artış oranı" diye konuştu.

KOSGEB'in her yıl destek bütçesinin tamamıyla KOBİ ve girişimcilere destek sağladığını anlatan Işık, başkanlığın sürekli destek programlarında yenilik ve değişiklikler yaparak, KOBİ ve girişimcilerin ihtiyaçlarına göre destek verdiğini ifade etti. Bakan Işık, 2016 yılında Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile KOBİ Gelişim Destek Programı adı altında 2 yeni destek programının daha uygulamaya konulduğunu bildirdi. KOSGEB desteklerinin önemine işaret eden Işık, bu yıl için belirlenen 991 milyon 432 bin liralık destek bütçesinin tamamının da yıl sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere kullandırılacağını kaydetti.