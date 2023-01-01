Kredi Kayıt Bürosu’ndan “E-Fatura Entegratörlük” Hizmeti

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yeni düzenlemesiyle geçilen e-Dönüşüm kapsamındaki sistemler 20 bin şirket tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu sayının kısa sürede 50 bine ulaşması öngörülürken neredeyse tüm ekonomiyi kapsayacak köklü adımın, ticari hayatı da büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor.