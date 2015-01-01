Kudret Önen yeniden OSD Başkanı

Haziran 1974 yılında kurulan ve Kasım 1979 yılında bugünkü adını alan Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 42. Olağan Genel Kurulu’nda, Kudret Önen yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Olağan Genel Kurul’da 2015 yılına ilişkin değerlendirmeler yapan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “2014 ve 2015 döneminde yatırımlarla sanayimiz üretim kapasitesi 1 milyon 750 bin adede ulaşarak hem üretim hem de ihracatta ciddi artışlar gerçekleştirmeyi başardı. Yeni yatırımlar ve Avrupa pazarının toparlanması, otomotiv sanayinin kararlı büyümesine destek oldu. 2015 yılında üretimde yeni bir rekor anlamına gelen 1 milyon 359 bin adede, ihracatta da 992 bin adetlik rekor sayıya ulaşıldı” dedi. 2015 yılında gerçekleştirilen yeni model ve kapasite artışı yatırımlarıyla Türk otomotiv sanayisinin toplam kapasitesinin 1.75 milyon adede yükseldiğini hatırlatan Önen, 2016 yılında otomotiv sanayinin kapasitesini 1.85 milyon adede yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.