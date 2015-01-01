Kullanıcısını yaratan ofis mobilyaları MODOKO’da

Modern hayatın içinde bir gününün neredeyse yarısını evinin dışında geçiren metropol insanları için gün boyu gördükleri ve kullandıkları ofis mobilyaları önemli.

Ev tipi mobilyaların yanısıra ofis mobilyalarında da kişiye özel tasarımın çeşitlerini sıklıkla görebileceğiniz Modoko’da tasarım ve üretim son trendleri takip etmek açısından dikkat çekiyor. 2015’te ofiste ahşap masalar ağırlık kazanıyor. Ofis mobilyaları açısından diğer önemli bir husus ise koltuklar. 2015 ofis koltukları diğer yıllardaki gibi deri modeller üzerinde yoğunlaşmış ve üretimleri bu anlayışa göre gerçekleşiyor. Siyah deri modelleri en çok tercih edilenler arasında yerini alıyor.