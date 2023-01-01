Kültürel koruma için ABD Büyükelçilik Fonu

ABD Türkiye Büyükelçiliği ile ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu Kültürel Miras Merkezi tarafından ‘Kültürel Koruma için Büyükelçilik Fonu’ 2016 yılı Proje teklif çağrısı ilan edildi.

Bu fon kültürel miraslarını korumak isteyen ülkelerin çabalarını desteklemek ve ABD’nin diğer kültürlere saygısını göstermek amacıyla tasarlandı. Projeye kar amacı gütmeyen kuruluşlar-STK’lar, müzeler, Kültür Bakanlığı ve benzer kurum, organizasyonlar başvurabiliyor.

Fon sağlanacak alanlar: Tarihi yapı ve arkeolojik alanları da içeren kültürel alanlar. Bir müze, arkeolojik alan ya da benzer bir kurumun sahip olduğu arkeolojik ve etnoğrafik eşyalar, resimler, heykeller, elyazmaları ve genel müze muhafaza ihtiyaçları. Geleneksel müzik, yerli diller ve el sanatları gibi geleneksel kültürel ifade biçimleri.

Projeler, 10 bin dolar ve 200 bin dolar arasında desteklenecek. Proje sunumu için son başvuru tarihi 18 Aralık. Proje önerileri İngilizce olarak ve elektronik formatta; applications.usembassyankara@gmail.com adresine, Word formatında gönderilecek.