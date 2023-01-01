Küresel rekabet gücü, marka haklarının korumasıyla artar

Türkiye Küresel Rekabet Endeksi’nde 144 ülke arasında 45’inci sırada yer alıyor.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle açıklama yapan Marka Koruma Grubu (MKG) Sözcüsü Dr.Ali Ercan Özgür, Türkiye’nin Küresel Rekabet Endeksi’nde 144 ülke arasında 45’inci sırada yer aldığını belirterek,“Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmak için küresel rekabetimizin güçlenmesi gerekiyor.Marka haklarının en etkin biçimde korunması,Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmanın yanısıra ekonominin büyüklük ve derinlik kazanmasına da katkı sağlayacaktır” dedi. Özgür, bir ülkede yasa dışı ürün ticaretindeki artışın, yabancı yatırımın o ülkeden uzaklaşmasına yol açtığını da savundu.Yasa dışı ürün ticaretiyle mücadelede çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Özgür, sahte ürünlerle ilgili olarak uzun süren yargı süreçlerinin kısaltılmasının ve etkinleştirilmesinin önemini aktardı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’den ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ dolayısıyla yayımlanan mesajda ise Türkiye’nin küresel rekabet gücünün artırılabilmesi için, Fikri Mülkiyet Haklarının korunmasına yönelik mevzuatın uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde iyileştirilmesinin önemine dikkat çekildi.