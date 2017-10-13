Kuveyt Türk öğrencileri ‘Kâşif Programı’yla keşfe çağırıyor

Kuveyt Türk, Tekno MT (Management Trainee) ve Tekno Kampüs’ün ardından eğitime verdiği desteği ‘Kâşif Programı’ ile sürdürüyor.

İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiği Kâşif Programı’nın bu yıl ikincisini düzenleyen Kuveyt Türk, eğitim programıyla finans ve ekonomi alanlarında kendisini geliştirmek isteyen ve katılım bankacılığına ilgi duyan öğrencileri hedefliyor. Mühendislik, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde okuyan 4. sınıf öğrencilerinin başvurularına açık olan Kuveyt Türk Kâşif Programı’na online başvuran öğrenciler değerlendirme sonucu programa katılmaya hak kazanacak. Eğitime katılan kâşifler ilk üç aylık dönemde Kuveyt Türk şubelerinde satış-pazarlama alanında görevlendirilecek, ardından genel müdürlük departmanlarına geçiş yapacak. Öğrenciler katılım bankacılığının farklı alanlarını tecrübe etme fırsatı yakalamış olacak. Kuveyt Türk Kâşif Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olduktan sonra Mt ve diğer pozisyonlarda değerlendirecek ve işe alımlarda öncelik tanınacak. Adaylar Kâşif Programı’na 13 Ekim 2017 tarihine kadar www.katilbize.com adresinden başvurabilecek.