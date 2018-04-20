Kuveyt Türk, TÜFE’ye endeksli kira sertifikasını ihraç etti

Türkiye’de ‘sağlam bankacılık’ modelini uygulayarak faaliyet gösteren Kuveyt Türk, Türkiye’nin ilk TÜFE’ye endeksli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle ihraç edilen 10 milyon TL tutarındaki TÜFE’ye endeksli kira sertifikasının vadesi 729 gün olarak belirlendi.