KYOCERA, Bilgitaş’a ortak oldu

Dünyanın en büyük holdinglerinden, 68 bin çalışanı, 11 milyar avronun üzerinde cirosu olan KYOCERA Holding, Türkiye distribütörü olan Bilgitaş Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hisselerini satın alarak firmaya ortak oldu.

Hedef, Türkiye’nin KYOCERA için bölgesel bir ihracat üssü haline getirilmesi ve yüzde 30’un üzerinde büyüme.

Ortaklık, KYOCERA Document Solutions Global Satış Genel Müdürü Sho Taniguchi, Avrupa Başkanı Takahiro Sato, Bilgitaş Kurucusu Habib Pişan ve KYOCERA Bilgitaş Genel Müdürü Murat Ada’nın katıldığı imza törenini de kapsayan bir basın toplantısıyla duyuruldu. Basın toplantısında KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş.’nin gelecek dönem hedefleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

KYOCERA Bilgitaş Turkey, bölgenin ihracat üssü olacak. Türkiye’de önümüzdeki yıl kurulacak lojistik üssü ile Orta Asya, Kafkaslar ve çevre ülkelere donanım, teknik, know-how ve servis desteği verilecek. Bu operasyonla hedef, şirketin önümüzdeki yıl 40 milyon avro ciro yapması, önümüzdeki birkaç sene içinde de ciroyu iki katına çıkarmak.