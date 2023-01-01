Kyocera BLI’dan tavsiye edildi

Kyocera’nın yeni A3 renkli çok fonksiyonlu fotokopi makinesi TASKalfa 3252ci, görüntüleme endüstrisinin önde gelen bağımsız analitik bilgi ve hizmet sağlayan kuruluşu Buyers Labaratory LLC (BLI) tarafından hem ‘Çok Tavsiye Edilir’ hem de ‘Dayanıklı’ sertifikasının sahibi oldu.

2 ayı aşkın bir süre boyunca, TASKalfa 3252ci BLI tarafından özellikleri, yetenekleri ve performansı açısından titiz bir incelemeye tabi tutuldu. KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil konu ile ilgili görüşlerini “Hem bayiler hem müşteriler dayanıklılık ve performans beklentisi içerisindedir ve bu cihaz bu beklentiyi fazlasıyla karşılamaktadır. KYOCERA TASKalfa 3252ci hakkında ön plana çıkardığımız tüm özellikler, BLI tarafından test edilerek onaylanmıştır” diye aktardı.