Kyocera ECOSYS 25. yılında

KYOCERA Document Solutions (Kyocera) çevresel sürdürülebilirlik alanında devrim niteliği taşıyan ECOSYS teknolojisine sahip ilk lazer yazıcıyı piyasaya sürmesinin 25. yılını kutluyor.

ECOSYS FS-1500, sahip olduğu yeni toner teknolojisiyle yazıcının kullanım ömrü boyunca tüketilen sarf malzemelerinin yüzde 85 oranında azalmasını olanaklı kıldı. KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. Genel Müdürü Murat Ada, şunları dile getirdi; “İlk kez 25 yıl önce piyasaya sürülen ECOSYS teknolojisine sahip KYOCERA ürünleri çevre dostu özellikleri sayesinde bugün de rekabete olumlu anlamda yön vermeye devam etmektedir.”