Kyocera ile akıllı ofislere merhaba

Kyocera, A4 renkli ECOSYS M5521cdn/M5521cdw-/M5526cdn/M5526cdw çok fonksiyonlu fotokopi makineleri ile ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/P5026cdn/-P5026cdw yazıcıları piyasaya sürdü.

Ürünlerin sahip olduğu Wifi bağlantısı (M5521cdw/M5526cdw ve P5021cdw/P5026cdw) ve yeni özellikler akıllı ofisler vadediyor. Yeni renkli A4 çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ve yazıcı serisi, profesyonel dokümanlar ile detaylı görsellere keskin baskı kalitesi sağlayan 1200 dpi yüksek baskı çözünürlüğüne sahip. Tüm ECOSYS ürünlerinde olduğu gibi yeni renkli A4 çok fonksiyonlu fotokopi makinesi ve yazıcı serisi de hem toplam baskı maliyetlerini hem de çevreye olan etkiyi azaltan uzun ömürlü bileşenler ve sadece toner teknolojisine sahip. KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, “Bu cihazlar farklı akıllı çalışma alanlarına göre adapte edilebilmektedir. Dağıtım kanalımız, yeni renkli A4 serimizin lojistiği kolaylaştıran dayanıklılığı ve kompaktlığından faydalanırken son kullanıcılar cihazların mükemmel renkli çıktı kalitesi ile mobil bağlantı yeteneklerini takdir etmektedir“ diye konuştu.