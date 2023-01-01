Kyocera’dan KYOCERA Fleet Services

KYOCERA Cloud’da yeralan yeni bir hizmet olarak sunulan KYOCERA Fleet Services’ı (KFS) hizmet sağlayıcıların hizmet tekliflerini genişletmelerini ve optimize etmeleri kolaylaştırıyor.

KFS aboneliği, bayilerin var olan müşterilerini korumalarına ve yeni işleri kendilerine çekmelerine izin verirken onlara verimlilik sağlama ve rekabet üstünlüklerini arttırma olanağı sağlıyor. KYOCERA Bilgitaş İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Türkay Terzigil, “Yeni uzaktan bakım ve yönetim aracımızın büyük potansiyeli hakkında çok heyecanlıyız. KFS, daha iyi müşteri hizmeti sunmayı olanaklı hale getiren değerli kullanıcı anlayışı sağlayarak servis sağlayıcıları güçlendirmektedir“ diyor.