KYOCERA’dan TASKalfa 1800 fotokopi yaz kampanyası

Japon KYOCERA Document Solutions’ın Türkiye distribütörü Bilgitaş, Temmuz ayında çok fonksiyonlu A3 S/B fotokopi makinası KYOCERA TASKalfa 1800’de yaptığı kampanya ile fırsatlar sunuyor.

Ürün 18 sayfa/dakika A4 hıza sahip olup fotokopi, yazıcı ve tarama fonksiyonlarını standart olarak barındırıyor. Farklı kağıt ebatlarını desteklemesinin yanısıra kağıt kapasitesi 1300 sayfaya kadar arttırılabilen TASKalfa 1800, Energy Star sertifikasına sahip olmakla birlikte uzun toner ve drum ömrü sayesinde de tüketicilere maliyet avantajı sunuyor. Ürün, 50 sayfalık opsiyonel doküman besleyicisi sayesinde ofis ortamındaki iş akışını kolaylaştırıyor. Kompakt ve şık tasarımı ile A3 S/B giriş seviyesi ürünler arasında dikkat çeken TASKalfa 1800 fotokopi makinası fiyatı ve 31 Temmuz 2015 tarihine kadar geçerli olan kampanya detayları hakkında www.bilgitas.com.tr sitesinden bilgi edinilebilir.