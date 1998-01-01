Li Shen, Huawei Türkiye’nin yeni Genel Müdürü

Huawei, Li Shen’in yeni Türkiye Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. Li Shen yeni görevinde, tüm Türkiye operasyonlarından sorumlu olacak.

Shen, 1998-2003’te öğrenim gördüğü Dalian Teknoloji Üniversitesi’nden Sivil Mühendislik ve Bilgisayar Teknolojileri bölümlerinden çift diploma ile mezun oldu. Ocak 2005’ten itibaren Huawei’de görev yapmaya başlayan Li Shen, Müşteri Direktörlüğü’nden Kıdemli Müşteri Direktörlüğü’ne yükseldiği süreçte, China Telecom’dan sorumlu olarak görevine devam etti. 2006’da Huawei Pekin merkez ofisine China Telekom Müşteri Direktörü olarak atanan Shen, 3G Projesi Ekip Lideri olarak, dünyadaki en büyük CDMA yerel ağ projesi olan Motorola ağ tesislerinin relokasyonu projesini tamamladı. Shen, 2010’da Pekin Temsilciler Ofisi’nde Bölge Başkan Yardımcısı, 2011’de Harbin Bölge Temsilciliği ofisinde Genel Müdür oldu.